Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kumçeşme Mahallesi yakınlarında amca çocukları arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince sonlandırılan kavgada yaralanan 1'i kadın 7 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayların büyümemesi için hastanede ve kırsal mahallede güvenlik önlemi aldı.