Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan akraba iki grup, Hürriyet Mahallesi'ndeki Musab Bin Ümeyir Camisi altındaki taziye evine giderken karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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