Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında çıkan ve iki kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kardeşten ikisi tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında çıkan ve iki kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kardeşten ikisi tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi tamamlanan Müslüm Ateş ve gözaltında bulunan kardeşleri Hacı ile Mehmet Ateş'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı kardeşler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Hacı ile Mehmet Ateş tutuklandı, Müslüm Ateş'e ise sağlık durumu gerekçesiyle ev hapsi cezası verildi.

Suruç ilçesinde 15 Aralık'ta amca çocukları arasında "nişan törenine katılmama" gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada Yaşar ve Salih Ateş hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ateş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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