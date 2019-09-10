Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk öldü
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Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'da akrebin soktuğu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da akrebin soktuğu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesinde yaşayan İbrahim ve Elif çifti, odada yatan 2 yaşındaki kızları Aysel Sağlam'ın bağırması üzerine yanına gitti.

Çocuğun yattığı yerin çevresinde akrep gören aile, küçük kızı kendi imkanlarıyla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.


Aysel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinde, çocuğun akrep sokması sonucu öldüğü tespit edildi.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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