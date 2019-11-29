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Şanlıurfa'da akü hırsızlığına 3 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, park halindeki araçlardan akü çalarak yarı fiyatına satan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da akü hırsızlığına 3 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da, park halindeki araçlardan akü çalarak yarı fiyatına satan 3 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde son günlerde park halindeki araçlardan akülerin çalınması ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yaptığı belirlenen M.K., Ü.B. ve Y.E.D.'nin evinde yapılan aramada, araçlardan çalınan aküler ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Hırsızlık Büro Amirliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
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