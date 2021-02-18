Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Topdağı Mahallesi Mağaralar mevkisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı