Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Topdağı Mahallesi Mağaralar mevkisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden 2'si silahla ateş edilmesi, 5'i darp sonucu yaralandı.
Yaralılardan M.K. (33) hayatını kaybederken, diğerleri kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.K.B (53) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika