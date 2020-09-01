Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

- Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında silahla vurulan 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Zahireciler Borsasında yaşandı. İki kardeşin işlettiği iş yerinde başka bir gurupla yaşanan alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada dükkanı işleten kardeşler Mehmet Emin K. ve Ahmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.