Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

21.04.2022 05:10
Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Şanlıurfa Suruç ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle dayılar ile yeğenleri arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kardeş yaralandı.

Şanlıurfa Suruç ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle dayılar ile yeğenleri arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Mızar yolunda meydana geldi. İddiaya göre dayılar ile yeğenleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kardeş olan dayılar Kadir U. ile Mehmet U. yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Kadir U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Yapılan son ankete göre yüzde 50.3, '6'lı masa ülkeyi yönetmeye hazır değil' dedi!
00:48 3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı
00:38 Suudi Arabistan'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın birinci ve ikincisi Türkiye'den
00:24 Rus bakan konuşmaya başlayınca ABD'li bakan salonu terk etti!
00:18 Obradovic'in Partizan'ını dev turnuvanın dışına ittiler
23:57 Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonluğu için rövanş öncesi avantajı ele geçirdi
23:42 Formundan hiçbir şey kaybetmeyen 48 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı
23:35 Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi!
22:49 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 05:16:25. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement