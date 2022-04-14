Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

14.04.2022 12:15
Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi canlı hayvan pazarında yaşandı. İddia göre iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Halil G., Sinan G., Seydo G., Halil H. ve Aziz H. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Viranşehir, Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı - Son Dakika
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