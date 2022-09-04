Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresi, Suruç ilçesine bağlı Payamlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Aracın motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, yol kenarına park ederek diğer sürücülerden yardım istedi. Kimsenin müdahale edemediği otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yaklaşık yarım saat yanan otomobil, küle döndü.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alev alan otomobil küle döndü - Son Dakika

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