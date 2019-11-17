Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da "Ali Baba" hayratı kapsamında kuru fasulye ve pilav dağıtıldı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Ali Baba' hayratı kapsamında kuru fasulye ve pilav dağıtıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "Ali Baba" hayratı kapsamında kuru fasulye ve pilav dağıtıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen "Ali Baba" hayratı etkinliğinde vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen "Ali Baba" hayratı etkinliğinde vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.


Karaköprü Belediyesi hizmet binası bahçesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, her yıl olduğu gibi bu yıl da Karaköprü'nün manevi sahibi, barışın, dostluğun ve kardeşliğin sembolü Ali Dede adına "Ali Dede Hayratı" etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinliğin amacının Ali Dede'yi hatırlamak, onun manevi mirası olan barış, bereket ve kardeşliğin farkına vararak bir araya gelmek olduğunu aktaran Başkan Metin Baydilli, "Her yıl farklı bir tema işliyoruz ve bu yıl 'Vatan sevgisi' temasını kullanıyoruz. Bu zor dönemlerde birlik ve beraberlikle vatanımıza daha fazla sarılarak sahip çıkmamız gerekiyor. Amacımız Ali Dede'nin yolundan gidip onun nasihatlerini tutmak istiyoruz." diye konuştu.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Zemzem Gülender Açanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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