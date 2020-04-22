Şanlıurfa'da alınan kısıtlama kararları vatandaşı memnun etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da alınan kısıtlama kararları vatandaşı memnun etti - Son Dakika

Şanlıurfa'da alınan kısıtlama kararları vatandaşı memnun etti

6 saat önce

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ihtiyaçların temininde telaşa girilecek bir durum olmadığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, market ve bakkalların bugün saat 23.

Şanlıurfa'da alınan kısıtlama kararları vatandaşı memnun etti, System.String[]

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ihtiyaçların temininde telaşa girilecek bir durum olmadığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, market ve bakkalların bugün saat 23.00'a kadar açık olacağını, bakkal ve marketlerin 23 ve 24 Nisan 2020 tarihlerinde ise 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edeceklerini hatırlattı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının, toplum sağlığının ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına alınan bir karar olduğunu kaydeden Vali Erin, bu amaçla getirilen bir kısıtlamanın heyecan ve panik nedeniyle amacının dışına taşacağını ve istenmeyen sonuçların doğabileceğine dikkat çekti.


Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle, vatandaşların kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını riske atacak şekilde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturmasına gerek olmadığını ifade eden Vali Erin, "Devlet olarak, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına meydan bırakmıyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını önümüzdeki iki gün daha rahat şekilde temin edebilirler. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu dahi, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tüm halkımızın her türlü ihtiyacında yanında olacaktır" şeklinde konuştu.


"Fırınlar ve lokantalar her gün, bakkal ve marketler iki gün daha açık olacak"


Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla olağanüstü toplanan Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Kurul, 22.04.2020 tarihi saat 24.00'dan 26.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasını günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla çeşitli kararların alındığını belirtti. Karara göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatlerinin 08.00 - 23.00 olarak belirlendiği belirtildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri ise marketler ve bakkalların 09.00 - 14.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği açıklandı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar vatandaşlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak ikametlerine en yakın market ve bakkala gidip gelebileceği belirtildi. Engelli vatandaşların ise araçla gitmesine müsaade edileceği aktarıldı. Aynı saatler arasında marketler ve bakkalların evlere servis şeklinde satış yapabileceği belirtildi. 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı, satıldığı iş yerleri açık olacağı ifadelerine yer verilirken bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecekleri dile getirildi. 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerlerinin sadece evlere servis şeklinde satış yapabilecekleri belirtildi. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı iş yerlerinin sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere açık olacakları, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkalların kapalı olacakları karara bağlandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 22:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da alınan kısıtlama kararları vatandaşı memnun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]