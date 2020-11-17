Şanlıurfa'da altın piyasası hareketlendi

Tüm zamanların rekorunu kıran altının piyasadaki sert düşüşünün devam etmesiyle birlikte vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu.

Şanlıurfa'nın tarihi Hanlar bölgesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Tüm zamanların rekorunu kıran altın son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Yatırımcılar tarafından 'güvenli liman' olarak görülen altın, piyasada yaşanan dalgalanmayla birlikte yeniden gündeme geldi.

"En güvenilir liman altındır"

Altının en güvenilir liman olduğunu belirten kuyumcu Bülent İzgördü, "40 yıldır kuyumculuk işiyle uğraşıyorum. Bu meslek atalarımızdan ve dedelerimizden bize kalan bir meslek. Rabbim güç kuvvet verdiği sürece mesleğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yine de en güvenilir liman olarak altın tercih ediliyor. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Eğer atıl vaziyete paraları bulunuyorsa altın almalarını tavsiye ediyorum. Yeni tip korona virüs oluşumu nedeniyle vatandaşlarımız düğün tarihlerini ileri tarihlere almış bulunmakta, onun için işlerimizde de kırılmalar olabiliyor. Eski zamana göre altın daha az alınıyor" dedi.

"Altının düşmesi kuyumcularda hareketlilik oluşturuyor"

Altının ani çıkış ve inişlerinin esnafı olumsuz etkilediğini dile getiren kuyumcu Salih Polat ise "İstikrarlı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve fiyat istiyoruz. Böyle ani çıkış ve inişler vatandaşı, kuyumcuları hem de ülkemizi olumsuz etkiliyor. Bizim hükumetten isteğimiz istikrarlı bir fiyat. Altının düşmesi kuyumcularda hareketlilik oluşturuyor. Bu yörede altınsız evlilikler çok zor. Altın fiyatı düşmesi evliliklerin daha da artması ve kolaylaşması anlamına geliyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA