Şanlıurfa'da altın piyasası hareketlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da altın piyasası hareketlendi

17.11.2020 00:58
Şanlıurfa'da altın piyasası hareketlendi, System.String[]

Tüm zamanların rekorunu kıran altının piyasadaki sert düşüşünün devam etmesiyle birlikte vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu.

Tüm zamanların rekorunu kıran altının piyasadaki sert düşüşünün devam etmesiyle birlikte vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu.

Şanlıurfa'nın tarihi Hanlar bölgesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Tüm zamanların rekorunu kıran altın son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Yatırımcılar tarafından 'güvenli liman' olarak görülen altın, piyasada yaşanan dalgalanmayla birlikte yeniden gündeme geldi.

"En güvenilir liman altındır"

Altının en güvenilir liman olduğunu belirten kuyumcu Bülent İzgördü, "40 yıldır kuyumculuk işiyle uğraşıyorum. Bu meslek atalarımızdan ve dedelerimizden bize kalan bir meslek. Rabbim güç kuvvet verdiği sürece mesleğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yine de en güvenilir liman olarak altın tercih ediliyor. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Eğer atıl vaziyete paraları bulunuyorsa altın almalarını tavsiye ediyorum. Yeni tip korona virüs oluşumu nedeniyle vatandaşlarımız düğün tarihlerini ileri tarihlere almış bulunmakta, onun için işlerimizde de kırılmalar olabiliyor. Eski zamana göre altın daha az alınıyor" dedi.

"Altının düşmesi kuyumcularda hareketlilik oluşturuyor"

Altının ani çıkış ve inişlerinin esnafı olumsuz etkilediğini dile getiren kuyumcu Salih Polat ise "İstikrarlı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve fiyat istiyoruz. Böyle ani çıkış ve inişler vatandaşı, kuyumcuları hem de ülkemizi olumsuz etkiliyor. Bizim hükumetten isteğimiz istikrarlı bir fiyat. Altının düşmesi kuyumcularda hareketlilik oluşturuyor. Bu yörede altınsız evlilikler çok zor. Altın fiyatı düşmesi evliliklerin daha da artması ve kolaylaşması anlamına geliyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Kuyumcu, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da altın piyasası hareketlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı
Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu         
00:47
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı         
23:25
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz         
21:51
Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir         
20:55
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor         
19:30
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı         
17:58
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 02:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da altın piyasası hareketlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei