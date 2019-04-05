Şanlıurfa'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
59 dakika önce
ŞANLIURFA'da, içinde hasta bulunan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında sağlık görevlileri ile bir hastanın da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'da, içinde hasta bulunan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında sağlık görevlileri ile bir hastanın da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Mardin
yolunun 3'üncü kilometresindeki İrice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Tevfik D. yönetimindeki içinde hasta bulunan 63 AJ 315 plakalı ambulans, Eyüp
K. yönetimindeki 33 ACE 94 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken her iki aracın sürücüleri ile sağlık görevlisi Şamil F., hasta Meryem
E. ve otomobildeki Abdulkadir Ç., Züleyha Ç. Veysel A. ve Pero K. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:42 Kaynak: DHA
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