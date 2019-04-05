Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Şanlıurfa'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

59 dakika önce

ŞANLIURFA'da, içinde hasta bulunan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında sağlık görevlileri ile bir hastanın da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, içinde hasta bulunan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında sağlık görevlileri ile bir hastanın da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 3'üncü kilometresindeki İrice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Tevfik D. yönetimindeki içinde hasta bulunan 63 AJ 315 plakalı ambulans, Eyüp K. yönetimindeki 33 ACE 94 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken her iki aracın sürücüleri ile sağlık görevlisi Şamil F., hasta Meryem E. ve otomobildeki Abdulkadir Ç., Züleyha Ç. Veysel A. ve Pero K. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:42 Kaynak: DHA

Mardin, Şanlıurfa, Güncel
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