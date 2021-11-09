ŞANLIURFA'DA, AMBULANS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM VERİLDİ - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, Acil Servis'te görev yapan sağlık çalışanına, panik durumunda ve kış şartları için ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı olarak 7 kulvardaki sürüş teknikleri eğitiminde sürücüler daraltılmış dubalar arasından hızlı ve kontrollü bir şekilde araç kullanarak zamanla yarıştı.

Sağlık Bakanlığı'nca hizmet içi eğitim kapsamında, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu bölgesinde teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Trafiğe kapalı alanda verilen eğitimlerde, ambulansı kullanan sürücüler, dubaları devirmeden, en kısa sürede parkuru tamamlamak için yoğun çaba sarf etti. Eğitmen Murat Alpay, Şanlıurfa'da ambulans şoförüne gruplar halinde sürüş teknikleri eğitiminin verildiğini belirterek, şunları söyledi

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında zorunlu olarak verilen ambulans sürüş teknikleri eğitimleri ambulansta görev alan sağlık personeline veriliyor. Kadın ve erkek sağlık personelinin görev aldığı eğitimde, kaygan zemin ve zorlu parkurlarda eğitim veriliyor. Ambulans sürücülerinin panik anında, karşısına biri çıktığı anda yapacağı işlem, karda buzda, yağmurda nasıl ambulansı kullanacak ve nelere dikkat edecek şeklinde teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerle sadece güvenli sürüşü temin etmek mümkün değil. Vatandaşlarımızın da daha duyarlı olması gerekiyor. Hem vakaya ulaşırken hem de vakayı aldıktan sonra sağlık tesisine götürürken ambulans sireni çaldığında, ışıkları yandığında fermuar mantığıyla o güzergahtaki tüm taşıtların sağa ve sola yanaşmak suretiyle ortadan yolu açmalarını arzu ediyoruz. Çünkü hepimiz her an ambulansın içinde olabiliriz. Özellikle trafikte sürücülerden ambulanslara yol vermelerini istiyoruz.?

ZAMANLA YARIŞTILAR

İleri sürüş eğitimine katılan sağlık personeli, trafiğe kapalı alanda dubalarla oluşturulan pistte belirli sürede kulvarı tamamlaması direksiyon başına geçerek zamanla yarıştılar. Eğitimlerde, ambulansların mekanik özellikleri, basit arızalar, araç güvenlik sistemlerinin kullanılması, araç kontrolü, kazadan kaçış, panik fren, takip mesafesi, güvenli sollama, ayna kullanımı ile derinlik algısının geliştirilmesi gibi birçok konuda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele daha sonra sertifika verileceği kaydedildi.