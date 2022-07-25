Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı

25.07.2022 21:55
Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı

Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kent merkezinde hasta nakli yapan 112 Acil Servis ambulansının şoförü Abdurrahman Yandırıcı ile motosiklet sürücüsü İ.K, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi civarında yol verme nedeniyle tartıştı.

Motosikletin sürücüsü kısa bir süre sonra önünü kestiği ambulansın şoförünü darbetti.

Burnu kırılan Yandırıcı, ambulanstaki hastayı hastaneye ulaştırdı. Yandırıcı, tedavisinin ardından motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.

Motosiklet sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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