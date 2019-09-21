Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü
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Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Yazı Mahallesi'nde Mahmut Ö.ve ismi öğrenilemeyen amcasının oğlu arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, amcasının oğlu tarafından vurulan Mahmut Ö. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Ö, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından mahallede ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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