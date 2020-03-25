Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
7 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Çakallı Mahallesi'nde komşu olan amca çocukları İzzetin Ö. (55) ve Mehmet Ö. arasında kapının önüne beton dökülmesi meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan İzzetin ve eşi Sıdıka Ö. yaralandı.
Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İzzetin Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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