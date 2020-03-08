Şanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Şanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Şanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Yeğen Mahallesi'nde Halil Y. (60) ile yeğeni Abdullah Y. (18) arasında kız alıp verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Halil Y'nin silahla ateş etmesi sonucu yeğeni Abdullah Y. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan amca Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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