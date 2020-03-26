Şanlıurfa'da amcasının oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırsal Çakkalı Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavga sonucunda komşusu olan amcasının oğlu İzzetin Ö'yü öldürdüğü, eşi Sıdıka Ö'yü de yaraladığı ileri sürülen Mehmet Ö'nün feribotla Adıyaman 'a kaçacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde çıkan silahlı kavgada amcasının oğlunu öldürüp eşini de yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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