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Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm anlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm anlatıldı

11.02.2022 12:26
Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm anlatıldı

Haliliye Belediyesince yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik geri dönüşüm konulu film gösterimi yapıldı.

Haliliye Belediyesince yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik geri dönüşüm konulu film gösterimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre dostu bireylerin yetişmesi için anaokulu öğrencilerine sıfır atık bilinci aşılanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Temizlik ve Hijyenin Kalbi Haliliye" sloganıyla yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Türkiye'de pilot iki ilçeden biri olan ve hayata geçirdiği Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi, çocukları da projeye dahil etmeye devam ediyor.

Sıfır Atık toplama yarışması ile 2, 3, ve 4. sınıflardaki çocuklarda geri dönüşüm bilincinin oluşmasını sağlayan Haliliye Belediyesi, geri dönüşümü bu kez de anaokulu öğrencilerine anlatıyor. Okullarda verilen eğitim ile çocuklara çevre bilinci anlatılırken, uygulamalı videolar ve filmler izletiliyor.

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Haliliye Belediyesi, geri dönüşüm, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm anlatıldı - Son Dakika


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