Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim - Son Dakika

Şanlıurfa'da toplum destekli polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okul ziyaretleri kapsamında merkez Haliliye ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden polis memurları, genel güvenlik ve trafik kuralları konularında eğitimler verdi.
Eğitimin ardından etkinliğe katılan "Kanka Polis" maskotu, öğrencilerle şarkı söyledi, onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.
Kaynak: AA
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