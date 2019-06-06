Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da anız yangını
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Şanlıurfa'da anız yangını

58 dakika önce

Şanlıurfa'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da anız yangını, System.String[]
Şanlıurfa'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinin Akbayır Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
İtfaiye ekipleri, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Karaköprü, İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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