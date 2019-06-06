Şanlıurfa'da anız yangını
58 dakika önce
Şanlıurfa'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:39 Kaynak: AA
'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü
ilçesinin Akbayır
Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye
ekipleri, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.
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