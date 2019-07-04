Şanlıurfa'da anız yangını
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
'nın Karaköprü
ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Karaköprü ilçesinin Akbayır
Mahallesi'nde boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye
ekipleri, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA
Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı
"Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!