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Şanlıurfa'da anız yangını korkuttu

8 dakika önce

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan anız yangını korkuttu.

Şanlıurfa'da anız yangını korkuttu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesi Narlıdere mahallesinde çevre orman müdürlüğüne yakın boş bir arazide kuruyan otların alev alması sonucu meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen anız yangını yerleşim yerlerindeki alanları dumanla kapladı. Vatandaşların uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan rahatsız olan vatandaşlar yetkililerden boş arazilerde kuruyan otların temizlenmesini istedi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:41 Kaynak: İHA
Narlıdere, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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