Şanlıurfa'da anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da anız yangını nedeniyle dumanın görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 22. kilometresinde yol kenarındaki anız yangınından çıkan dumanın görüş mesafesini düşürmesi üzerine Murat Cıncık idaresindeki 06 BJD 816 plakalı otomobil, Mehmet Ok yönetimindeki 63 M 7844 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Özbudak'ın kullandığı 35 ABC 377 plakalı otomobil ile Kemal Kılıç yönetimindeki 06 BK 0933 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Sürücülerden Murat Cıncık ile araçlardaki yolcular Mustafa Taptak ve Emine Özger yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken yolda araç kuyruğu oluştu.