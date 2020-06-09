Şanlıurfa'da anız yangınlarında 26 elektrik direği zarar gördü - Son Dakika

Şanlıurfa'da anız yangınları nedeniyle iletim hatlarını taşıyan 26 elektrik diğerinin zarar gördüğü bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde her yıl hububat hasadı sonrası yasak olmasına rağmen anız yakılmasının elektrik iletim hatlarının zarar görmesine yol açtığı belirtildi.

Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde anız yakılması sonucu çevrede bulunan ve iletim hatlarını taşıyan 26 ahşap elektrik direğinin yanarak devre dışı kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kopan hatlar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından müdahale edilerek yeniden enerji verilmesi sağlandı. Yasağı ihlal ederek hem doğaya hem hatlara zarar veren kişiler yüzünden vatandaşlarımız mağdur oldu."

Öte yandan, anız yakarak iletim hatlarına zarar veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.