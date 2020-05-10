Şanlıurfa'da Anneler Günü ziyaretleri - Son Dakika

Şanlıurfa'da Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri belediye ekiplerince ziyaret edildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehit anne ve eşlerine yönelik farkındalık oluşturmak ve unutulmadığını göstermek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla bir proje geliştirildi.

Belediye ekiplerince şehit annelerinin kapıları birer birer çalınarak Anneler Günü dolayısıyla karanfil ve teraryum hediye edilerek dezenfektan paketi verildi.

Proje kapsamında Başkan Beyazgül de bazı aileleri ziyaret ederek, her zaman onların emirlerinde olduklarını belirtti.

Şehit anneleri de bu duyarlı davranışlarından dolayı Başkan Beyazgül'e teşekkür etti.

Ziyaretlerde Başkan Beyazgül'e, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.