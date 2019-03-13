Şanlıurfa'da Annesi Emzirirken Nefessiz Kalan Bebek Öldü

Şanlıurfa'da annesi emzirirken soluk borusuna süt kaçan Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da annesi emzirirken soluk borusuna süt kaçan Suriyeli bebek hayatını kaybetti.



Merkez Eyyübiye ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde 17 günlük Munzur Bağdadi'yi emziren annesi Emine Bağdadi, bebeğin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Servise bildirdi.



Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Munzur bebeği, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.



Emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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