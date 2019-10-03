Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

30 dakika önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Akabe Mahallesi'nde, 3 aylık Zeynep'i emziren anne Emine Çoban, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Zeynep bebek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Emine Çoban, Şanlıurfa, Eyyübiye, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Okan Bayülgen'in annesi ve babası dolandırıcıların hedefi oldu WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sağanak geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 21:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]