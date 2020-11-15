Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Karaköprü ilçesi kırsalında bulunan İsolar Mahallesi'nde 2 aylık Mehmet Andıç'ı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Mehmet bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
- Kaynak: AA
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