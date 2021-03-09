Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde Suriye uyruklu Faysal Hasis'i emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Faysal bebek kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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