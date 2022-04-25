Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp, zabıta aracına kapatılan Suriyeli C.E. (13), devlet korumasına alındı. C.E.'yi araca kilitleyen zabıta personeli hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma idari başlatıldı.

Balıklıgöl bölgesinde dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanarak, zabıta aracına kapatılan Suriye uyruklu C.E. adlı erkek çocuğu, bir süre sonra sıcaktan etkilendi. Fenalık geçiren çocuk, aracın havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı. Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen C.E.'yi fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek, kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine toplanan kalabalık, polisten yardım istedi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra camiye namaz kılmaya gittiğini söyleyen zabıta görevlisi geldi ve sonrasında araçtaki çocuk polis ekipleri tarafından çıkarıldı.