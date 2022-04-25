Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma - Son Dakika
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Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma

25.04.2022 11:29
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma

ŞANLIURFA'da, dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp, zabıta aracına kapatılan Suriyeli C.E. (13), devlet korumasına alındı.

ŞANLIURFA'da, dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp, zabıta aracına kapatılan Suriyeli C.E. (13), devlet korumasına alındı. C.E.'yi araca kilitleyen zabıta personeli hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma idari başlatıldı.

Balıklıgöl bölgesinde dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanarak, zabıta aracına kapatılan Suriye uyruklu C.E. adlı erkek çocuğu, bir süre sonra sıcaktan etkilendi. Fenalık geçiren çocuk, aracın havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı. Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen C.E.'yi fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek, kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine toplanan kalabalık, polisten yardım istedi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra camiye namaz kılmaya gittiğini söyleyen zabıta görevlisi geldi ve sonrasında araçtaki çocuk polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye teslim edilen Suriyeli C.E., işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Devlet korumasına alınan çocuğun ailesinin ise görevliler tarafından izleneceği ve durumuna göre yeniden teslim edileceği kaydedildi.Çocuğu minibüse kilitleyen ve ismi açıklanmayan zabıta personeli hakkında ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma - Son Dakika


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