Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Aracın Çarptığı Çoban Öldü

Şanlıurfa'da Aracın Çarptığı Çoban Öldü

48 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Aracın Çarptığı Çoban Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Birecik- Gaziantep kara yolu yakınlarındaki Çoğan Mahallesi mevkisinde, çobanlığını yaptığı sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışan Diyar Çoban'a (18), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Çoban'ın öldüğünü belirledi.

Kazada çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

İncelemenin ardından Diyar Çoban'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:06 Kaynak: AA
Güncel
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