ŞANLIURFA - Aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

23.04.2022 09:38

Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı, böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı, böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına düşen 06 DC 6939 plakalı araçtaki 2 kişiyi arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Arama kurtarma ve dalgıç polis ekipleri, su altında ve su üstünde yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde Bünyamin Nerede ve İlhan Damar'ın cesetlerini buldu.

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin önceki gün sulama kanalına düşmesi sonucu Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenlerine ulaşılmış, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir tedavi altına alınmış, kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
08:50 Survivor'da yarışmacılar gizlice yemek yemiş! Acun cezayı kesti
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement