Şanlıurfa'da araçlar dezenfekte ediliyor, parklar kullanıma kapatıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da araçlar dezenfekte ediliyor, parklar kullanıma kapatıldı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte edilirken, taziye evlerinde halılar toplandı, parklardaki banklar kaldırılıp oyun alanlarına güvenlik şeridi çekildi.

Şanlıurfa'da araçlar dezenfekte ediliyor, parklar kullanıma kapatıldı, System.String[]

ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte edilirken, taziye evlerinde halılar toplandı, parklardaki banklar kaldırılıp oyun alanlarına güvenlik şeridi çekildi.

Kentte koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı. Önlemler kapsamında kent merkezindeki parklarda bulunan banklar belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Çocuk parklarındaki oyun alanları ise güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı. Taziye evlerindeki halılar toplatılırken, otobüs durakları, sağlık merkezlerinin yanı sıra vatandaşlara ait araçlar dezenfekte edilerek salgına karşı önlemler artırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:32 Kaynak: DHA

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