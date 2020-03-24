Şanlıurfa'da araçlar dezenfekte ediliyor, parklar kullanıma kapatıldı - Son Dakika

Kentte koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı. Önlemler kapsamında kent merkezindeki parklarda bulunan banklar belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Çocuk parklarındaki oyun alanları ise güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı. Taziye evlerindeki halılar toplatılırken, otobüs durakları, sağlık merkezlerinin yanı sıra vatandaşlara ait araçlar dezenfekte edilerek salgına karşı önlemler artırıldı.

Şanlıurfa 'da araçlar dezenfekte ediliyor, parklar kullanıma kapatıldı

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