Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan aileler barıştı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında 11 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet barış yemeğiyle sonlandırıldı.

Akçakale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kanaat önderleri ve aşiret büyüklerinin girişimleriyle düzenlenen barış yemeğinde konuşan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, huzurun önemine değindi.

Herkesi soğukkanlı olmaya davet eden Yalçınkaya, "Akçakale'de iki aşiret arasında devam eden olaylar bugün büyüklerimizin gayretiyle iki taraf bir araya getirildi, barış yemeği verildi. Allah'a çok şükür kazasız belasız atlattık. İlçemde belediye başkanı olarak huzur istiyorum. Buradaki herkes birbirinin akrabası. Huzurun yerini hiçbir şey tutamaz, birlik istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde borç meselesi nedeniyle 31 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 11 kişi yaralanmıştı.