ŞANLIURFA'DA ARANAN 10 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 10 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında hırsızlık, tehdit, yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından 5 ay ile 21 yıl arasında kesinleşmiş cezaları olan 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.