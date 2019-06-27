ŞANLIURFA'DA ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI
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Şanlıurfa'da, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:37 Kaynak: DHA
'da, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis
baskını sırasında bazı aranan kişiler, yakalanmamak için evlerin terasına çıkarak kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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