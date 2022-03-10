ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı

10.03.2022 19:22

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aranan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aranan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmada, "kasten öldürme" suçundan aranan A.Ç'nin (29) Siverek ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Bucak Jandarma Karakolu ile JASAT ekipleri, A.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı
ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı
ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı

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DİYARBAKIR - 2 yıldır aranan şüpheli yakalandı DİYARBAKIR - 2 yıldır aranan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Cinayet, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika


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