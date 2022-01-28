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Şanlıurfa'da aranan DEAŞ'li yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da aranan DEAŞ'li yakalandı

28.01.2022 16:40
Şanlıurfa'da aranan DEAŞ'li yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı öne sürülen şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı öne sürülen şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı öne sürülen M.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bir ihbarı değerlendiren ekipler, yabancı uyruklu M.S.'yi Karaköprü ilçesindeki bir ikamette gözaltına aldı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Finans, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da aranan DEAŞ'li yakalandı - Son Dakika


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