Şanlıurfa'da aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı

26.02.2021 13:35
Şanlıurfa'da aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı

ŞANLIURFA'da güvenlik güçlerinin kent merkezi ve ilçelerinde yaptığı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da güvenlik güçlerinin kent merkezi ve ilçelerinde yaptığı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı - Son Dakika
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