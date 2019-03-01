Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon: 25 Gözaltı
54 dakika önce
Şanlıurfa'da aranan şahıslara düzenlenen operasyonda suçu kesinleşmiş 25 şahıs yakalandı.
Şanlıurfa'da aranan şahıslara düzenlenen operasyonda suçu kesinleşmiş 25 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetin diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu madde ticareti, suç üstlenme, kaçakçılık, askeri ceza kanununa muhalefet, gasp, borçlunun ödeme şartlarını ihlal, sahte cep telefonu aboneliği, kumar oynama ve oynatma suçlarından 1 ile 11 yıl arasında değişen kesinleşmiş cezaları bulunan 25 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:59 Kaynak: İHA
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