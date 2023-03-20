Şanlıurfa'da aranan tır şoförü, nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aranan tır şoförü, nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

20.03.2023 17:33
Şanlıurfa'da aranan tır şoförü, nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

Şanlıurfa'da kullandığı tırla sele kapılarak kaybolan ve 6 gündür aranan 24 yaşındaki Emin Ergün'ün nişanının yapılacağı gün evine dönerken üzücü olayın yaşandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da kullandığı tırla sele kapılarak kaybolan ve 6 gündür aranan 24 yaşındaki Emin Ergün'ün nişanının yapılacağı gün evine dönerken üzücü olayın yaşandığı öğrenildi.
Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan tır ve sürücüsü Ergün'e ulaşmak için 100 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalar 6. gününde devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Atmalı Mahallesi'nde ikamet eden Ergün ailesi, çok sayıda yakınıyla arama çalışmalarının devam ettiği bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.
Kayıp tır şoförünün babası Davut Ergün, AA muhabirine, oğluyla sele kapılmadan önceki gece telefonda görüştüğünü, sabah saatlerinde ise oğlunun kendisini aradığını ancak şarjı bittiği için konuşamadıklarını söyledi.
Oğlunun küçük yaşlardan itibaren kendisiyle tır kullandığını belirten Ergün, söz konusu güzergahı defalarca kullandıklarını dile getirdi.
"Sele kapıldığı gün nişanını takmaya gidecektik"
Ergün, kısa süre önce sözlenen oğlunun nişan öncesi bir sefer daha yapmak için Diyarbakır'a gittiğini anlattı.
Eve dönüş yolunda kaybolduğu gün Emin Ergün'ün nişanını yapmayı planladıklarını ifade eden baba Ergün, "Gece 12'de kendisiyle görüştüm. Titizlikle baktığım bir çocuğumdu, bir dediğini iki etmiyordum. En son görüştüğümde gece Siverek ilçesindeydi 'burada yatacağım sabah erken evde olacağım' demişti. Sele kapıldığı gün nişanını takmaya gidecektik. Cenabı Allah izin vermedi, yetişemedi. 6 gündür burada devlet millet el ele bulmaya çalışıyoruz. Hava şartları da el vermiyor. Dalgıçlar su altına iniyor ama kör nokta olduğu için ellerinden fazla bir şey gelmiyor." diye konuştu.
Ergün, oğlunun yıllardır tır kullandığını, herhangi bir trafik cezasının bulunmadığını kaydetti.
Devletin ilk günden itibaren tüm imkanlarıyla oğlunu bulmak için seferber olduğunu ve her türlü çabayı sarf ettiğine şahitlik ettiğini belirten Ergün, emek ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.
Şanlıurfa'da 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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