Aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan polislere çay ve su ikramı - Son Dakika
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Aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan polislere çay ve su ikramı

04.09.2022 14:24
Aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan polislere çay ve su ikramı

ŞANLIURFA'da aranma kaydı bulunan Mehmet Korak (33) polislerin kendisini takip ettiğini anlayınca tabanca ile rastgele ateş açarak kaçtı.

ŞANLIURFA'da aranma kaydı bulunan Mehmet Korak (33) polislerin kendisini takip ettiğini anlayınca tabanca ile rastgele ateş açarak kaçtı. Gizlendiği evde özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınan Korak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri ise, operasyona katılan polislere çay ve soğuk su ikramında bulundu.

Olay, Onikiker Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Korak sokakta polislerin kendisini takip ettiğini fark edince havaya ateş açarak kaçtı. Bu sırada 3 katlı binanın en üst katındaki evine saklanan Korak için polis, operasyon başlattı. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda mahallenin giriş çıkışlarını abluka altına alındı. Mehmet Korak yapılan uyarılara rağmen teslim olmayınca ekipler evin kapısını demir levye ile kırarak içeriye girdi. Gözaltına alınan Mehmet Korak, emniyete götürüldü.

ÇAY VE SOĞUK SU SERVİSİYaklaşık 1 saat boyunca hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan olay, mahalle sakinleri tarafından film gibi izlendi. Ekipler Korak'ın evinin önünde bir süre daha tedbir amaçlı beklerken, vatandaşlar polislere çay ve soğuk su ikramında bulundu.Polislere operasyon sırasında çay ikramında bulunan İbrahim Bulut, "Arkadaşlara çay ikram ediyorum. Bizim namusumuzu bekleyen, vatanımızı, devletimizi koruyan adamlara canımız fedadır" diye konuştu.Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet Korak'ın ise, sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan polislere çay ve su ikramı - Son Dakika

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