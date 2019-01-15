Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 1 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde aralarında tapu anlaşmazlığı bulunan Gülcan ve Çelik ailesi fertleri arasında çıkan tartışma taş, sopa ve silahın kullandığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Hasan Çelik, taş ve sopa darbesiyle yaralandı. Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sırasında işyeri ile bir otomobilde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:26 Kaynak: AA

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