Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 1 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güney
Mahallesi'nde aralarında tapu anlaşmazlığı bulunan Gülcan ve Çelik ailesi fertleri arasında çıkan tartışma taş, sopa ve silahın kullandığı kavgaya dönüştü.
Kavgada Hasan Çelik
, taş ve sopa darbesiyle yaralandı. Çelik, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavga sırasında işyeri ile bir otomobilde hasar meydana geldi. Polis
ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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