ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kırsal Karakeçi Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Ali (45), Yunus (43) ve Mir Yunusoğlu (36) ile İskender Karakeçili (34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İskender Karakeçili, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma mahallede ve hastanede önlem aldı.

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