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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyinin silahla vurduğu kadın ve eşi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyinin silahla vurduğu kadın ve eşi öldü

06.02.2022 15:30
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyinin silahla vurduğu kadın ve eşi öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi tarafından silahla vurulan kadın ve eşi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi tarafından silahla vurulan kadın ve eşi yaşamını yitirdi.

Kırsal Bakacak Mahallesi'nde yaşayan İ.D, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kız kardeşi Aysel (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (46) ile tartıştı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D, kız kardeşi ve eniştesine ateş etti.

Ağır yaralanan Aysel ve İbrahim Yaşar çifti, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından mahalle ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan İ.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İbrahim Yaşar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyinin silahla vurduğu kadın ve eşi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyinin silahla vurduğu kadın ve eşi öldü - Son Dakika
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