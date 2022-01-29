Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 23 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Arazi anlaşmazlığı kavgasında 23 kişi yaralandı - Son Dakika